В издании «Фонтанка» показали памятку для сотрудников петербургской полиции, в которой указано, как нужно взаимодействовать с горожанами в период карантина.

В документе указано, что полицейским необходимо напоминать людям о правилах режима самоизоляции и указывать им на административную ответственность в случае нарушения карантина. Однако эта памятка идет вразрез с действующим законодательством, так как сидеть дома обязаны только определенные категории людей – остальным лишь рекомендуется не выходить на улицу.

По мнению журналистов, памятка является прообразом мер, которые могут ввести в городе в случае неблагоприятного развития ситуации. Яна Антонь, российский адвокат, при этом рассказала, что памятка – это обычный рабочий документ. Законодательной силой обладает только постановление властей города, в котором четко отмечено, кто обязан соблюдать карантин, а кому разрешено покидать жилище.