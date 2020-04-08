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В Санкт-Петербурге родители назвали дистанционное обучение катастрофой, указав на нехватку компьютерных систем и нестабильную работу многих образовательных порталов.

Согласно словам родителей, их дети не могут сконцентрироваться на уроке в рамках нового формата обучения. Они считают, что дистанционный процесс организован из рук вон плохо. Данная информация появилась в РОД «Петербургские родители». Если обстановка в ближайшее время не поменяется, то им придется написать жалобу в образовательный комитет.

Указывается, что многие учителя впервые столкнулись с подобным форматом работы, поэтому у них не хватает опыта, чтобы организовать урок правильно. Школьников Северной столицы было решено перевести на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса.

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