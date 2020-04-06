Светлана Мастеркова, профессиональная легкоатлетка из РФ, шокировала членов жюри телешоу «Маска», выступив в образе тучки.

Ни одному из судей так и не удалось понять, кто именно играет роль тучки и исполняет композицию «Quizas, quizas, quizas», написанную певцом Нэтом Кингом Коулом. Напоминаем, что в качестве экспертов выступили такие известные личности как Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Гарик Мартиросян, Валерия и Регина Тодоренко.

Члены жюри были уверены, что под образом тучи скрывается Вера Брежнева или Татьяна Навка. Киркоров даже поспорил с другими судьями, отметив, что на сцене композицию исполнила Наргиз. Он проиграл пари и теперь должен будет приобрести всем находившимся рядом с ним звездам вещи из ЦУМа.