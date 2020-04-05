Вчера, 4 апреля, из медицинского учреждения, расположенного в Липецкой области, был выписан пациент, ранее заразившийся коронавирусом.

Представители региональной администрации отмечают, что на сегодняшний день общее число выздоровевших в области составляет 5 человек. При этом в Липецкой инфекционной больнице сейчас от COVID-19 лечат тринадцать пациентов. В обсерваторе с подозрением на болезнь находятся одиннадцать человек.

На территории региона более 1,1 тысячи местных жителей находятся под постоянным наблюдением врачей. У них не обнаружен коронавирус, однако пока что они изолированы от других людей.