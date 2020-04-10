Опубликовано видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

В Интернете размещен видеоролик, на котором демонстрируются тесты противокорабельной ракеты Р-360 системы «Нептун», разработанной Украиной.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как осуществляется пуск крылатой ракеты с наземного комплекса, расположенного на территории Одесской области. Затем снаряд попадает в морскую цель, расположенную в 75 километрах от места пуска. Полет «Нептуна» был запечатлен с помощью боевого самолета Су-27.

Согласно информации, опубликованной украинскими специалистами, дальность поражения Р-360 составляет около 280 километров. Ее скорость достигает 1 тысячи км/ч. Она может летать над морем на высоте всего 3-10 метров. Вес ее боеголовки составляет 150 килограмм.