читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Интернете размещен видеоролик, на котором демонстрируются тесты противокорабельной ракеты Р-360 системы «Нептун», разработанной Украиной.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как осуществляется пуск крылатой ракеты с наземного комплекса, расположенного на территории Одесской области. Затем снаряд попадает в морскую цель, расположенную в 75 километрах от места пуска. Полет «Нептуна» был запечатлен с помощью боевого самолета Су-27.

Согласно информации, опубликованной украинскими специалистами, дальность поражения Р-360 составляет около 280 километров. Ее скорость достигает 1 тысячи км/ч. Она может летать над морем на высоте всего 3-10 метров. Вес ее боеголовки составляет 150 килограмм.

Опубликовано видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Из-за коронавируса в Москве были закрыты кладбища для посещения

В Москве городские кладбища были закрыты от посещений до окончания действия мер… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 09.04.2020
  • читать 1 минуту

Глава Marvel намекнул на возможное продолжение “Мстителей”

Некоторое время назад глава кинокомпании Marvel Кевин Файги обнадёжил фанатов “Мстителей” возможным… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 10.04.2020
  • читать 1 минуту

В Москве за месяц было сделано более 200 тысяч тестов на коронавирус

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы, в столице за месяц… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 08.04.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 10 апреля – переменная облачность, до 5 °C | город Мытищи, 10 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский, 10 апреля – небольшая облачность, до -0 °C | Южно-Сахалинск, 10 апреля – облачно с прояснениями, до 0 °C | Королев, 10 апреля – ясно, до 13 °C | Подольск, 10 апреля – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир, 10 апреля – ясно, до 15 °C |