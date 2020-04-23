читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram откровенное фото, призвав своих подписчиков оставаться дома в это непростое время.

В кадре певица позирует, сидя на подоконнике, при этом она полностью обнажена. Также она сообщила в своей публикации, что самое правильное занятие для времяпровождения в карантине – это заниматься любовью.

Однако многие подписчики столь откровенное фото и призыв певицы раскритиковали. По их мнению, она пытается таким образом привлечь к себе внимание, а также доказать, что в её семье всё в порядке и с мужем замечательные отношения. Некоторые упрекнули её, заявив, что она не порнозвезда, чтобы публиковать подобные фото.

На критику в свой адрес Брежнева не ответила, а вот вопросы о том, как ей удаётся сохранить свою стройность, прокомментировала.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Китае рассказали о способности России парализовать армию США

В информагентстве Sohu из КНР сообщили о том, что с помощью систем… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Тимати собирается забрать у Клавы Коки её сценическое имя

Музыкальный лейбл Тимати Black Star собирается запатентовать псевдоним одной из своих артисток… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 21.04.2020
  • читать 1 минуту

Россия убрала из санкционного списка двух украинских бизнесменов

На интернет-ресурсе правовой информации появилось постановление, согласно которому из санкционного списка РФ… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 23 апреля – небольшая облачность, до 7 °C | город Мытищи, 23 апреля – облачно с прояснениями, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский, 23 апреля – снег, до 3 °C | Южно-Сахалинск, 23 апреля – небольшой снег, до 1 °C | Королев, 23 апреля – ясно, до 9 °C | Подольск, 23 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Армавир, 23 апреля – небольшой дождь, до 12 °C |