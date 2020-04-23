Певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram откровенное фото, призвав своих подписчиков оставаться дома в это непростое время.

В кадре певица позирует, сидя на подоконнике, при этом она полностью обнажена. Также она сообщила в своей публикации, что самое правильное занятие для времяпровождения в карантине – это заниматься любовью.

Однако многие подписчики столь откровенное фото и призыв певицы раскритиковали. По их мнению, она пытается таким образом привлечь к себе внимание, а также доказать, что в её семье всё в порядке и с мужем замечательные отношения. Некоторые упрекнули её, заявив, что она не порнозвезда, чтобы публиковать подобные фото.

На критику в свой адрес Брежнева не ответила, а вот вопросы о том, как ей удаётся сохранить свою стройность, прокомментировала.