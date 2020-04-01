Британская телеведущая Кэти Пайпер, которую облили серной кислотой по заказу её бывшего парня, приняла участие в откровенной фотосессии журнала Harper’s Bazaar.

Инцидент произошёл в 2009 году – девушку сильно изуродовал Стефан Сильвестр, подошедший к ней на улице и облившей её серной кислотой. Как сообщается, сделано это было по просьбе его друга, а также бывшего парня Кэти Дэниела Линча, осуждённого за её изнасилование. Сильвестра приговорили к пожизненному заключению, но спустя 10 лет он освободился после обжалования приговора.

Для восстановления своей внешности Кэти к настоящему времени пришлось перенести более 300 операций, из них около 80 – для восстановления повреждённых пищевода и внутренних органов. Кроме того, один глаз у неё навсегда ослеп, из-за чего, по её словам, она испытывает трудности при нанесении макияжа.

На снимках для фотосессии Кэти предстала в расстёгнутой белой рубашке, накинутой прямо на голое тело, в шортах чёрного цвета и босоножках на ремешках. Как сообщается, участие в проекте стало для Кэти весьма волнительным событием. По её словам, она никогда не видела себя такой, как на снимках, и её захлёстывали эмоции.