Правоохранительные органы благодаря новой экспертизе стали раскрывать больше преступлений, совершённые уже достаточно давно.

Как сообщается, новейшие технологии дают возможность выявить уникальные пахучие вещества, присущие абсолютно каждому человеку. Они остаются на окружающих предметах на местах совершённых преступлений даже спустя долгое время после инцидента. Такой запах консервируется, и в последствии является важной уликой для доказательства вины преступника.

Отмечается, что Следственный комитет России настаивает на развитии таких экспертиз. За последний год при помощи этого метода было уже раскрыто 62 преступника. В пример приводится убийство женщины и её сына, совершённое в Надыме 20 лет назад.