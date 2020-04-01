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Нелли Ермолаева, бывшая участница телепроекта “ДОМ-2”, беременна во второй раз.

В феврале прошлого года Нелли впервые стала мамой. А уже в декабре она объявила о том, что собирается разводиться со своим мужем Кириллом Андреевым, с которым состоит в браке уже восемь лет. Причину развода она не озвучила. Впрочем, поклонники посчитали это фейком, так как Нелли и Андрей продолжали много времени проводить вместе. Самоизоляцию они также проводят в компании друг друга.

А недавно выяснилось, что пара решила сохранить отношения, и, кроме того, Нелли вновь беременна. Правда, вместо неё об этом сообщила её подруга Александра Артемова, которая предложила поздравить ребят. Сама Нелли о текущей ситуации в своей семье пока что молчит, не подтверждая, но и не опровергая.

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