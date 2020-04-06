Системы ПВО Ирана несколько часов назад совершили атаку по неизвестному самолёту.

Согласно имеющейся информации, над территорией Ирана был обнаружен летательный аппарат неизвестной принадлежности. Активировавшиеся системы ПВО провели по нему атаку, выпустив как минимум две зенитные управляемые ракеты.

Атака, однако, оказалось безуспешной – попасть по обнаруженному аппарату не удалось. Цель видна на видеозаписи, однако в настоящее время идентифицировать проникший на территорию Ирана летательный аппарат не удалось ни визуально, ни при помощи средств ПВО.

Отмечается, что неизвестное воздушной судно агрессии не проявляло, что может говорить о том, что оно является разведчиком, в том числе новейшим дроном США. В самой Америке инцидент не прокомментировали.