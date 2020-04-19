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Алексей Клевцов, руководитель Кочубеевского района, сообщил о том, что женщине, проживавшей в Ставропольском крае и скончавшейся после заражения COVID-19, было 60 лет.

Отмечается, что за прошедшие 24 часа в регионе было выявлено 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За этот период времени скончалась одна инфицированная, проживавшая в станице Барсуковская. Всего в крае с подобным диагнозом умерли три человека.

По словам главы района, в настоящее время в поселении медицинское учреждение закрыто на карантин. Режим самоизоляции соблюдают 53 человека. Клевцов добавил, что сегодня планируется закрыть родильный дом. Он призвал местных жителей не выходить из своих домов.

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