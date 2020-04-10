Палеонтологи пришли к выводу, что древние приматы были способны преодолеть океан.

Предположение было высказано в связи с тем, что на территории Перу были обнаружены зубы обезьян, живших в Египте примерно 34 миллиона лет назад. При этом находка является не единственным доказательством того, что обезьяны были способны неведомым образом пересечь Атлантический океан.

По словам учёных, единственным до этого известным видом, путешествовавшим из Африки в Южную Америку, являлись широконосые обезьяны, которые пересекли океан примерно 30 миллионов лет назад. Как предполагается, они могли путешествовать на брёвнах или травяных плотах – в то время расстояние между материками было меньше. Кроме того, из-за антарктического ледяного щита уровень моря был ниже.

Таким образом, в настоящее время известны два вида обезьян, которые могли пересечь океан из Африки в Южную Америку.