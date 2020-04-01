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Наталья Подольская стала участницей шоу Леры Кудрявцевой “Секрет на миллион”, где сообщила правду о своей второй беременности.

Подольская с 2010 года состоит в браке с Владимиром Пресняковым, которого она, по её словам, “женила на себе”. В 2015 году у пары родился сын, названный Артемием. Несколько лет назад поклонники начали часто подозревать Наталью во второй беременности, но она всегда опровергала слухи, говоря, что она весьма худая, а потому стоит ей чуток переесть, как у неё становится заметен живот.

В передаче же Подольская расскажет, когда же у них произойдёт пополнение. По имеющейся информации, сейчас Наталья не в положении, но вся семья грезит о девочке. Как отмечается, Артемий уже выбрал имя для своей младшей сестрёнки.

Интервью с Подольской выйдет в эту субботу на телеканале НТВ. На передаче Наталья пообещала раскрыть секрет, который хранит уже 15 лет.

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