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В Сахалинской области продлевается режим самоизоляции. Согласно заявлению, озвученному в прямом эфире на YouTube-канале правительства региона, самоизоляция в области продлевается до 30 апреля.

31 марта сообщалось, что на Сахалине вводится режим полной самоизоляции сроком до 5 апреля. Покидать дом можно только для покупок в ближайшем магазине, аптеку, для посещения своей работы, если она не попала под режим временного ограничения, для выгула питомцев не далее, чем в ста метрах от дома, для выброса мусора или для медицинской помощи. Теперь же режим повышенной готовности продлевается до 30 апреля.

Как сообщается, на Сахалине в настоящее время зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Один пациент выздоровел.

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