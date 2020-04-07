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Три года назад у Андрея Григорьева-Апполонова из-за бронхиальной астмы умерла его сестра Юлия. Её муж, полный тёзка “рыжего из Иванушек”, остался вдовцом.

Сейчас же Андрей Григорьев-Апполонов-младший, судя по всему, оправился от произошедшего, и решил найти себе новую любовь. Однако для этого он отправился на телешоу “Дом-2”. Здесь мужчина уже положил глаз на брюнетку по имени Саша Узерцова.

Пользователи Сети решение Андрея участвовать в телешоу резко раскритиковали. По их словам, он просто пытается таким образом пиариться. Кроме того, они выразили мнение, что и раньше он жил за счёт Юлии.

По словам Андрея, такой способ знакомства он выбрал потому, что понял, что в реальной жизни нет ни времени, ни возможности знакомиться с девушками, а в сайты знакомств он не верит. Он считает, что “Дом-2” – отличный способ для поиска возлюбленной.

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