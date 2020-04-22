В Тарусском районе Калужской области скончалась 81-летняя женщина, заразившаяся коронавирусной инфекцией от своих детей, приехавших из Москвы.

Согласно словам Руслана Смоленского, главы района, пенсионерка умерла в понедельник, 20 апреля, находясь в областном инфекционном медучреждении. Отмечается, что в конце марта к ней приехали дети из столицы РФ. Вскоре у женщины начало ухудшаться самочувствие, однако родные не стали звать медиков. Она была экстренно госпитализирована лишь 13 апреля. Тест на коронавирус показал положительный результат.

Болезнь была обнаружена у пяти членов семьи. Все они сейчас находятся на домашнем карантине. 17 апреля резко ухудшилось состояние супруга погибшей пенсионерки. Сейчас он находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.