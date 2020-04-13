Алексей Шапошников, спикер городской думы Москвы, сообщил о том, что, начиная с этой среды, 15 апреля, водителей, не имеющих цифрового пропуска, будут штрафовать на 5 000 рублей.

Согласно его словам, сотрудники ГИБДД смогут остановить любого автомобилиста и проверить наличие у него разрешения на поездку. Если его не будет, то ему выпишут штраф, размер которого составит 5 000 рублей. Он добавил, что при значительном правонарушении автомобиль нарушителя могут эвакуировать на спецстоянку.

Представители управления МВД по Москве ранее сообщили о том, что полицейские начнут проверять наличие цифровых пропусков на въездах в столицу. Они также предупредили о том, что это может привести к определенным затруднениям в движении.