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В городе Серпухов активисты из «Молодой Гвардии Единой России» решили пригласить всех желающих на утреннюю зарядку, которая будет проведена в режиме онлайн.

Данное физкультурное мероприятие состоится завтра, 7 апреля, в десять часов утра по местному времени. Участники общественной организации планируют провести соответствующую прямую трансляцию. Принять участие в этом событии сможет любой.

Трансляция утренней зарядки будет осуществлена на аккаунте молодогвардейцев в социальной сети Instagram. Главная задача активистов – это продемонстрировать местным жителям и своим подписчикам, как можно с пользой провести домашний карантин.

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  • 04.04.2020
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