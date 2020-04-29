Американская модель Даниэлла Айала, известная своими пышными формами, рассказала, как обладателям подобной фигуры выглядеть удачно на фотографиях.

Основной секрет, как она сообщила, является в правильной позе. Так, она опубликовала фото, на котором и продемонстрировал подходящую ей позу – полубоком к фотографу, в лёгком наклоне вперёд, и прогибе в пояснице. Сама модель позирует при этом в откровенном бикини.

Как Даниэлла указала в комментарии, с таким прогибом ягодицы выглядят намного лучше, что она выяснила лишь недавно.

Поклонники поблагодарили модель за рекомендацию, а её фигуру на фото оценили весьма высоко, назвав снимок “подарком для человечества” и отметив, что Даниэлла выглядит весьма сексуально и горячо.