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Американская модель Даниэлла Айала, известная своими пышными формами, рассказала, как обладателям подобной фигуры выглядеть удачно на фотографиях.

Основной секрет, как она сообщила, является в правильной позе. Так, она опубликовала фото, на котором и продемонстрировал подходящую ей позу – полубоком к фотографу, в лёгком наклоне вперёд, и прогибе в пояснице. Сама модель позирует при этом в откровенном бикини.

Как Даниэлла указала в комментарии, с таким прогибом ягодицы выглядят намного лучше, что она выяснила лишь недавно.

Поклонники поблагодарили модель за рекомендацию, а её фигуру на фото оценили весьма высоко, назвав снимок “подарком для человечества” и отметив, что Даниэлла выглядит весьма сексуально и горячо.

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