Некоторое время назад появились слухи, что модель София Никитчук, являющаяся “Мисс Екатеринбург 2014” и “Мисс Россия 2015”, была госпитализирована в больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.

Согласно информации Telegram-канала Mash, у Никитчук были взяты все необходимые анализы, результатов которых она ждёт. Как уточнялось, 26-летняя София вернулась с отдыха на курорте в Куршавеле. После того, как она приехала, модель ощутила признаки коронавируса, такие как боль в голе и затруднённое дыхание.

Однако вскоре агент модели опровергла эти слухи. Как она заявила, с курорта София вернулась около месяца назад, за это время инфекция бы уже себя проявила. Было заявлено, что София находится дома и превосходно себя чувствует.

Сама модель в своём Instagram подтвердила, что она дома, и с ней всё в порядке.