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Представители российского Минобороны сообщили, что в военных образовательных учреждениях и Вооруженных силах страны было зафиксировано 2,5 тысячи случаев заражения коронавирусом.

В опубликованном отчете говорится о том, что в рамках проведенного в российской армии тестирования было выявлено 960 военных с диагнозом «коронавирусная инфекция». В военных высших учебных заведениях количество инфицированных составило около 1 тысяч человек. В довузовых образовательных учреждениях болезнь обнаружена у 277 воспитанников и учителей. В Вооруженных силах COVD-19 зафиксирован у 259 гражданских работников.

Отмечается, что среди военных два человека находятся в тяжелом состоянии, а один – доставлен в столицу России и подключен к аппарату ИВЛ. Врачи оценивают состояние еще 11 пациентов как средней тяжести. У всех остальных болезнь протекает без симптомов.

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