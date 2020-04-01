В Ленинградской области для посетителей закрываются все многофункциональные центры “Мои документы”.

Как сообщается, закрытие МФЦ будет произведено 6 апреля, приём и выдача документов, а также консультирование, не будут осуществляться. На какой срок введены данные меры, неизвестно. О возобновлении работы организации будет сообщено отдельно. Поводом для закрытия МФЦ является усиление мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Таким образом, до 5 апреля центры, за исключением отделения в посёлке Тельмана, обслуживают клиентов только по предварительной записи. Записаться на получение готовых документов можно, позвонив в то отделение, куда планируется обращение. Список телефонов опубликован на сайте mfc47.ru.