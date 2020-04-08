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Власти Уфы дали разрешение на использование участка площадью свыше 17,8 гектара в населенном пункте Новоалександровка под крематорий.

Соответствующая земля расположена к югу от улицы Парижской Коммуны. На данный момент ее разрешено использовать в качестве похоронного бюро. Ее кадастровая стоимость превышает 227 000 000 рублей. В местных СМИ сообщают, что учреждение окажется муниципальным. Его собирались создать только в следующем году, но из-за пандемии коронавируса мэрии пришлось скорректировать свои планы.

О необходимости создания крематория в столице Башкортостана говорили на протяжении нескольких последних лет, так как многие городские кладбища уже не функционируют. При этом люди, живущие в пригородах, выступают против возведения новых кладбищ рядом с их поселками. Поэтому власти решили выбрать промышленную зону в северной области города.

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