В рамках телепередачи «Секрет на миллион» российский актер Марат Башаров решил рассказать ведущей о своем романе с фигуристкой Татьяной Навкой.

Согласно словам телезвезды, у них со спортсменкой были очень сильные чувства друг к другу, поэтому они решили уйти из своих семей, чтобы начать совместную жизнь. Он добавил, что с фигуристкой роман начался не так сумбурно, как с Марией Бутырской – все шло по нарастающей и в определенный момент Башаров понял, что не может жить без Навки.

Артист заявил, что роман с фигуристкой длился несколько лет. Они вместе участвовали в гастролях и ледовом шоу. Однако после падения популярности танцев на льду страсть между влюбленными постепенно сошла на нет. Башаров предположил, что их вместе удерживала общая работа, а после ее завершения они поняли, что им придется пойти разными путями.