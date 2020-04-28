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На официальном портале мэрии Москвы появилась информация о том, что столичные предприниматели смогут вернуть себе 50% средств, затраченных на размещение информации о своих товарах или услугах на онлайн-площадках.

Размер субсидии при этом не может превысить 700 000 рублей. Ее утвердили 31 марта 2020 года в рамках второго пакета мер, направленных на поддержку бизнеса. До этого бизнесмены могли рассчитывать на нее только при размещении информации на площадках, берущих комиссию в размере до 20% от стоимости услуги или товара. Теперь же она доступна владельцам предприятий вне зависимости от величины комиссии.

Если плата за размещение оказывается выше 20%, то субсидия для предпринимателя будет рассчитана на основе ставки в 20%, а размер выплаты будет составлять 10% от цены на продукцию. Ранее произошло расширение списка онлайн-площадок, чью комиссию можно компенсировать.

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