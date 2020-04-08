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8 апреля культовому американскому сериалу “Твин Пикс” исполняется 30 лет.

В России сериал впервые был показан на Первом канале 4 ноября 1993 года. Кроме того, сериал транслировался с 18 ноября 2001 года на телеканале РТР с новым переводом.

События сериала происходят на северо-западе штата Вашингтон поблизости от границы с Канадой в вымышленном городке Твин Пикс. В сериале элементы триллера и ужастика сочетаются с комедией и мелодрамой. В настоящее время было выпущено три сезона, при этом некоторые основные сюжетные так и не были до конца раскрыты, в связи с чем поклонники сериала ожидают новый сезон.

По мнению критиков, “Твин Пикс” является лучшей мистической сагой на сегодняшнее время. В 2007 году издание Time включило сериал в число “Лучших ТВ-шоу всех времён”.

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