Ксения Собчак на своей странице в Instagram опубликовала фото со своей волонтёрской деятельности – как она раздаёт гуманитарную помощь пенсионерам, которые пострадали из-за кризиса из-за коронавируса.

Однако подписчики её порыв души практически не оценили. Как они сообщили в комментариях, подобные добрые дела стоит делать молча, не демонстрируя их публично на весь мир. Таким образом, как они предположили, помощь была оказана ради привлечения внимания и хайпа, а то и вовсе является постановочной.

В пользу последней версии говорит также то, что ранее Собчак не желала общаться с простыми людьми, и к тому же ещё совсем недавно была против того, чтобы пенсионерам раздавали гуманитарную помощь. Такое мнение она высказала по поводу единоразовой материальной помощи, выдаваемой государством из-за карантина.