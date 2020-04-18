Портал TechCrunch, ссылаясь на собственные источники, сообщил о том, что компания Google занимается разработкой собственной дебетовой карты.

При этом, как отмечается, карта будет физическая, и иметь цифровой аналог. Она будет подходить для осуществления покупок как в обычных, так и в онлайн-магазинах, а также для использования бесконтактных платежей. Также у пользователей будет возможность следить за своими расходами, балансом, а также блокировать учётную запись в случае необходимости.

Кроме того, при помощи Google Play можно будет осуществлять управление картой. Таким образом, Google сможет стать в этой области конкурентом Apple, которая выпустила собственную карту в прошлом году.

Точное время выпуска карты неизвестно, при это в Google информацию о её выпуске не подтвердили, но и не опровергли.