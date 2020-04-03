Как найти подходящий талисман для своего знака зодиака: изучаем гороскоп по камням

Природные минералы обладают уникальными качествами. Они могут быть для своего владельца оберегами, привлекать к нему удачу, богатство. Важно лишь правильно подбирать камни по знакам зодиака.

Овны, Тельцы и Близнецы

Овнам подходят красивые камни, поддерживающие их душевное равновесие. Алмаз повышает их целеустремленность и упорство, а рубин помогает принимать мудрые решения, защищает от негативной энергии. Аметист снимает напряжение, способствует укреплению положения в обществе.

Зеленый камень хризопраз дарит смелость и уверенность в себе Тельцам. Он обеспечивает финансовый успех, защищает от нервных потрясений. Изумруд помогает представителям этого знака получать радость от жизни, а малахит устраняет плохие мысли, поглощает негативную энергию.

Агат помогает творческим Близнецам с выбором направления своего развития. Обладатели такого талисмана упорно идут к своей цели, не сворачивая с пути. Александрит позволяет им успокаиваться, игнорировать незначительные невзгоды. Берилл обеспечивает завершение всех начатых дел.

Раки, Львы и Девы

Ракам подходит несколько минералов:

жемчуг – удача в делах, защита от негативных эмоций и развитие своих талантов;

кошачий глаз – поиск нужных людей, привлечение внимания окружающих;

лунный камень – любовный талисман, обеспечивающий выбор спутника жизни.

Львам рекомендуется носить янтарь, который притягивает удачу, счастье. Одновременно он избавляет от бессонницы, препятствует развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы. Хризолит защищает от сомнительных решений, раскрывает личные таланты. С помощью топаза представители этого знака добиваются богатства, избавляются от ярости и укрощают свой темперамент.

Яшма способствует карьерному росту Девы. Этот камень развивает мудрость, целеустремленность, улучшает отношения в семье. Нефрит помогает сомневающимся Девам принимать верные решения, оберегает от опасностей. Хризолит повышает их внешнюю привлекательность, снижает категоричность суждений.

Весы, Скорпионы и Стрельцы

Долго и плодотворно работать Весам помогает их талисман – аквамарин. Он укрепляет чувства влюбленных, обеспечивает мир в семье. Найти в себе силы для реализации масштабных проектов и замыслов позволяет лазурит. С помощью турмалина Весы обретают душевное спокойствие, избавляются от перепадов настроения.

Скорпионам нужны броские талисманы. Им подходит несколько ярких минералов:

винный гранат – стабильные взаимоотношения с окружающими, хорошее настроение;

синий сапфир – достижение внутренней гармонии, устранение тревожных мыслей;

черный опал – обретение эмоционального равновесия, ориентация на саморазвитие.

Стрельцы покоряют личные и карьерные высоты с помощью бирюзы. Она помогает преодолевать любые препятствия. Представительницы этого знака часто носят топаз, сохраняющий молодость и привлекательность. Хризолит способствует сохранению эмоционального баланса, предотвращает конфликты.

Козероги, Водолеи и Рыбы

Материальное благополучие и личное счастье символизирует для Козерогов рубин. Этот камень защищает от любой угрозы, поскольку при ее появлении он начинает темнеть. Избавиться от болезней, восстановить силы организма можно с помощью оникса, а исполнение заветных желаний обеспечит зеленый малахит.

Главным минералом для Водолеев считают аметист. Он притягивает удачу, снимает стресс, преображает внутренний мир своего владельца. С помощью циркона Водолеи заряжаются положительной энергией, а бирюза помогает им достичь финансового благополучия.

Проявить сильные стороны своего характера Рыбы могут с помощью аквамарина. Он олицетворяет деньги и любовь, защищает от эмоциональных потрясений. Построить крепкую семью позволит жемчуг. Схожую роль играет аметист, который укрепляет верность, притягивает успех.