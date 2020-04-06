Известная блогерша Лора, создающая пародии на фотографии различных знаменитостей, в очередной раз повеселила своих подписчиков.

В своём Instagram она опубликовала пародию на снимок американской манекенщины Мэдинос Брук. На пародируемой фотографии Брук, с закинутой назад головой, снята в весьма откровенном купальнике леопардовой расцветки.

На своей фотографии Лора стоит в похожем светлом купальнике, который практически не скрывает её тела. По словам Лоры, ей было крайне неудобно делать фотографию в этом купальнике из-за его чрезмерной открытости.

Поклонники Лоры её публикацию оценили достаточно высоко, сообщив, что она потрясающая и её посты неизменно поднимают им настроение, особенно в это непростое время.