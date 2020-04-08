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В Израиле считают самолёт F-35I превосходящим над всеми другими истребителями четвёртого поколения.

Как отмечается, в стране используется немало F-15 и F-16, у лётчиков имеется богатый опыт боевых полётов, однако именно F-35I, как предполагается, совершит “революцию”. Обращается внимание, что все F-35 имеют проблему с техобслуживанием, в том числе то, что все страны обращаются к Lockheed Martin за необходимыми деталями или оборудованием.

Однако Израиль сумел заполучить для себя особые условия, и техобслуживание истребителей совершается на базе Неватим.

Также F-35I имеют такие преимущества, как система управления С4, позволяющая в реальном времени обновлять сведения о боевой обстановке. Также истребитель имеет систему защиты AN/ASQ-239 EW, благодаря которой пилот узнает об угрозе ещё до того, как Су-27 или J-16 его заметят.

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