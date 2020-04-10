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В Татарстане рассматривается возможность временно закрыть кладбища для посещения.

Подобную меру могут принять в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции. Как отмечается, у православных на Радоницу, иначе также называемой Пасхой усопших, принято приводить в порядок места захоронения своих родственников.

Родительский день в этом году приходится на 28 апреля, Путин же объявил нерабочие дни до 30 апреля, введя режим самоизоляции. Это грозит массовым посещением кладбищ горожанами, несмотря на самоизоляцию, и их вероятным заражением. Также отмечается, что на кладбищах невозможно будет соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра

Таким образом, Кабмин Татарстана готовит постановление о временном запрете на посещение кладбищ.

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