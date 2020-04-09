читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Москве городские кладбища были закрыты от посещений до окончания действия мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Теперь придти на кладбище можно лишь для того, чтобы оформить услуги по погребению, и для участия в похоронном процессе.

Согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, на весенних православных праздниках кладбища посещают около миллиона жителей столицы за весьма короткий срок. В связи с тем, что количество заражённых коронавирусной инфекцией составляет уже больше 6 тысяч человек, риск подхватить заболевание сейчас очень велик. Поэтому, как он отметил, нельзя подвергать москвичей опасности, особенно пожилого возраста.

Как отмечается, РПЦ также дала рекомендацию верующим воздержаться от посещения храмов в праздничные дни, в том числе и на Пасху.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Михаил Галустян на карантине избавился от бороды и усов

Юморист Михаил Галустян, находясь на самоизоляции, запустил челлендж #меняйсядома. В своём Instagram… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 07.04.2020
  • читать 1 минуту

В Санкт-Петербурге были утверждены тарифы на лечение коронавируса по ОМС

В Санкт-Петербурге во время заседания профильной комиссии Территориального фонда ОМС были утверждены… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 06.04.2020
  • читать 1 минуту

В Подмосковье правительство окажет поддержку малому и среднему бизнесу

В Московской области были разработаны меры поддержки для предприятий малого и среднего… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 07.04.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 9 апреля – небольшой дождь, до 7 °C | город Мытищи, 9 апреля – облачно с прояснениями, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский, 9 апреля – небольшой снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск, 9 апреля – переменная облачность, до -2 °C | Королев, 9 апреля – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск, 9 апреля – облачно с прояснениями, до 11 °C | Армавир, 9 апреля – ясно, до 14 °C |