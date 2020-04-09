В Москве городские кладбища были закрыты от посещений до окончания действия мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Теперь придти на кладбище можно лишь для того, чтобы оформить услуги по погребению, и для участия в похоронном процессе.

Согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, на весенних православных праздниках кладбища посещают около миллиона жителей столицы за весьма короткий срок. В связи с тем, что количество заражённых коронавирусной инфекцией составляет уже больше 6 тысяч человек, риск подхватить заболевание сейчас очень велик. Поэтому, как он отметил, нельзя подвергать москвичей опасности, особенно пожилого возраста.

Как отмечается, РПЦ также дала рекомендацию верующим воздержаться от посещения храмов в праздничные дни, в том числе и на Пасху.