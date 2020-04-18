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Ежегодный международный конкурс Comic-Con, проводимый в Калифорнии, впервые за 50 лет был отменён. Он был запланирован на 23-26 июня.

Как отмечается, ежегодно фестиваль комиксов посещают около 130 тысяч участников, в том числе и известные голливудские актёры.

В этом году организаторы конкурса приняли решение об отмене мероприятия в связи с распространением коронавирусной инфекции. Отмечается, что те люди, которые уже приобрели значки Comic-Con, могут их вернуть с возвращением потраченных денег. Также они могут их оставить на следующий год.

Кроме того, те участники, которые успели забронировать номера в отеле, также могут вернуть потраченные деньги – сервис бронирования onPeak является партнёром SDCC, которые и осуществляет организацию мероприятия.

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