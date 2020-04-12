В издании Avia.pro сообщили о том, что пилоту Су-30 венесуэльских ВВС удалось осуществить перехват сразу двух боевых самолетов ВВС США.

В опубликованном материале отмечается, что американские летчики максимально близко приблизились к венесуэльским воздушным границам, летя в Пуэрто-Рико. Они проигнорировали запросы диспетчеров, поэтому командование Венесуэлы решило поднять в воздух Су-30МК2. Истребитель российского производства не только перехватил самолеты нарушителей, но и вынудил их отлететь на безопасное расстояние.

По словам журналистов, американцы, которые ранее не ответили на запросы венесуэльцев, после оперативных действий пилотов ВВС Венесуэлы все же отдалились от территории другой страны. В Минобороны США пока никак не прокомментировали данный инцидент.