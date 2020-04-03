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Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предложение своих фанатов, заключающееся в том, чтобы он попросил у Владимира Путина помощи с вылетом в США.

18 апреля в рамках UFC 249 в Нью-Йорке должен был пройти поединок между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Однако из-за пандемии коронавируса поединок был отменён. По словам Нурмагомедова, таким решением он расстроен, но контролировать ситуацию не в силах.

Комментируя предложение фанатов, боец спросил, как они вообще себе это представляют. Он должен позвонить президенту UFC Дэйне Уайт, чтобы он связался с Трампом, после чего Нурмагомедов свяжется с Путиным и попросит самолёт до США, затем снова звонить Трампу, чтобы самолёт пропустили. Как заявил Нурмагомедов, это сумасшествие.

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