Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил надежду, что во время майских праздников люди будут соблюдать режим самоизоляции.

Как он сообщил в эфире телеканала “Россия-1”, в настоящее время были реализованы все ужесточения из-за коронавирусной инфекции, и каждый человек должен понимать свои риски, если он отправляется в места массового скопления людей на отдых и шашлыки. Воробьев выразил надежду, что люди будут соблюдать дистанцирование или находиться в изоляции, а также использовать защитные средства для предотвращения распространения инфекции.

Отмечается, что прирост новых пациентов с коронавирусом падает ежедневно на 1-2%. Всего в регионе было выявлено 7 889 человек с коронавирусом, из них 611 – за последние сутки.