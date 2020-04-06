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Андрей Воробьев, глава Подмосковья, рассказал, кому разрешено работать в регионе в условиях режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса.

Согласно словам губернатора региона, на территории Московской области расположены стратегические предприятия, которые никто закрывать не планирует. На своей страничке в соцсети «Инстаграм» он добавил, что помимо данных предприятий работу смогут продолжить организации, занимающиеся производством продуктов питания и сборкой транспортных средств. Не будут закрыты товарные склады, строительные комплексы и логистические компании.

Что касается компаний в сфере услуг, например, кафе и ресторанов, то они тоже могут продолжить осуществлять свою деятельность, но должны быть переквалифицированы на доставку еды. Воробьев добавил, что при возможности предпринимателям следует перевести своих сотрудников на удаленную работу.

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