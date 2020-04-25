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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в эфире “Фонтанка.ру” рассказал о том, какие районы региона будут первыми выходить из режима самоизоляции.

Согласно его заявлению, самоизоляция в Ленобласти будет продлена как минимум до майских праздников. По их окончанию, в зависимости от текущей ситуации в регионе, будет приниматься решение об ослаблении действующих мер ограничения.

Отмечается, что в некоторых местах людей с коронавирусом нет вообще, или их крайне мало. Это Подпорожье, Лодейное Поле, и ещё ряд населённых пунктов. Весьма вероятно, что именно здесь меры ограничения будут сняты в скором времени. Остальным же регионам придётся ждать дольше.

При этом, в Сланцевском районе может быть поставлен усиленный пост для контроля въезжающих в регион. Местным жителям этот пост мешать не будет.

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