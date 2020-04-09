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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил Владимиру Путину о предпринятых в регионе мерах по предотвращению распространения коронавируса.

Согласно его словам, в области было увеличено количество проводимых тестов на выявление коронавируса до 1,5 тысячи в день. Планируется увеличить число до 6 тысяч в сутки.

Ведётся активная подготовка коек для пациентов с коронавирусом – по состоянию на сегодняшний день, больницы готовы принять три тысячи пациентов. Все медицинские учреждения оснащены томографами, рентген-аппаратами и необходимыми лекарствами.

Предпринимаются меры для снижения нагрузки на экономику. Так, разрешена работа системообразующих организаций, также предприятий по производству продуктов питания и товаров первой необходимости, и ряда других. Для тех предприятий, которые не могут работать во время самоизоляции, предоставляются субсидии по коммунальным платежам и частичной выплате зарплаты.

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