Некоторое время назад глава кинокомпании Marvel Кевин Файги обнадёжил фанатов “Мстителей” возможным продолжением.

В Twitter Файги выложил фрагмент из фильма “Мстители. Финал”, где Капитан Америка воспользовался молотом Тора в битве. В подписи Файги указал, что это приятное напоминание о том, что они делали год назад, и чем когда-нибудь ещё займутся.

Поклонники киновселенной тут же предположили, что Файги сделал намёк на продолжение. Кроме того, отмечается, что глава Marvel уже давно не проявлял активность в Twitter – последний раз он там появлялся в 2018 году во время работы над “Финалом”.

Также сообщается, что в студии никогда не исключали возможность продолжения “Мстителей”, несмотря на завершающий фильм. Впрочем, как предполагается, ожидать продолжение стоит не ранее, чем через три года.