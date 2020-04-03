2 апреля был опубликован проект президентского указа, согласно которому предлагается удалить из перечня информации о деятельности ФСБ ряд сведений о структуре организации.

Сейчас, как сообщается в пояснительной к проекту записке, в перечне имеется излишек информации, либо данные, опубликованные в открытом доступе, не отвечающие специфике ФСБ. Уточняется, что к данным, которые, согласно закону, должны быть в обязательном порядке опубликованы в Сети, этот проект не относится.

Таким образом, было сделано предложение убрать из имеющегося перечня все сведения, касающиеся деятельности как территориальных органов безопасности, так и международных, а также убрать информацию об итогах этой деятельности. Кроме того, к удалению предлагается информация о визитах и поездках руководителей ведомства.