В информационном агентстве Capital, издаваемом во Франции эксперты пришли в восторг от истребителя пятого поколения Су-57, созданного в РФ.

Авторы статьи, сославшись на ролик, размещенный Минобороны России и демонстрирующий испытательный полет боевого самолета, отметили, что разработка этой военной машины, судя по всему, перешла на финальный этап. Специалисты восхитились невероятной маневренностью новинки.

По словам журналистов, внешне Су-57 похож на F-35, но при этом он имеет сразу два турбореактивных ускорителя, что позволяет ему оставить «американца» далеко позади. Его максимальная скорость составляет 2,6 тысяч км/ч в то время у американского истребителя она не превышает 2 тысяч км/ч. К тому же российский самолет обладает отличной дальностью полета, равной 1750 километрам.