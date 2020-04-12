Мартин Херем, эстонский генерал, при комментировании реакции России на майские учения стран-участниц НАТО позволил себя оскорбительно высказаться в адрес российского государства.

По его словам, он не может найти корректных слов, чтобы описать случившееся. Он добавил, что РФ «творит хрень», а также «лжет с тупым лицом». Херем в качестве аргумента привел факт военных маневров, проведенных российским командованием всего в нескольких сотнях километрах от эстонских границ.

Эстонский генерал затем обвинил Российскую Федерацию в оккупации Крымского полуострова, а также в убийствах и отравлении людей. В СМИ напоминают, что Эстония в последние годы называет Россию главной военной угрозой для страны.