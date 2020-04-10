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Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань рассказал о бессимптомных носителях коронавирусной инфекции.

Согласно его заявлению, такие люди в подавляющем большинстве случаев заразны, и потому оставлять их без внимания нельзя. Как он сообщает, подхватить вирус они могли, находясь в контакте с теми, у кого коронавирус был официально подтверждён, либо побывав в месте с тяжёлой эпидемиологической обстановкой.

Также он заявил, что в Китае ввозным случаям заболевания коронавирусом, в особенности бессимптомным, уделяется особое внимание. Так, за последние сутки в Китае было зафиксировано 47 бессимптомных случаев заболевания, из них 14 – ввозные. Всего под наблюдением врачей находятся 1 097 заражённых людей, у которых коронавирусная инфекция протекает без симптомов.

Так как такие пациенты способны заражать других людей, их требуется также помещать на двухнедельный карантин.

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