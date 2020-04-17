Федор Селезнев, российский аналитик, сообщил о том, что на территории Республики Татарстан пик заболеваемости коронавирусом будет наблюдаться 27 мая.

Согласно словам эксперта, была обобщена статистика по государствам, где быстро распространяется COVID-19. Были выбраны десять стран, в которых болезнь переносят наиболее тяжело. На базе данной информации была составлена модель, с помощью которой удалось предсказать развитие инфекции.

В размещенном сценарии указывается, что в Татарстане пик эпидемии придется на конец мая. Если люди не будут соблюдать карантин, то коронавирусом заразятся около 25 000 местных жителей. Самый худший сценарий предполагает, что число зараженных составит 300 000 человек. Ежедневно от этого заболевания будут умирать до 200 пациентов.