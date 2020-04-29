Эксперты компаний BIT и NtechLab составили новый портрет магазинного вора. Как отмечается, с введением самоизоляции похитители товаров в магазинах стали выглядеть по-другому.

Ранее большую часть попыток хищения, более 60%, совершали люди в возрасте до 30 лет. В марте-апреле, с введением мер ограничения, эта категория составляет около 33%, а 61% краж совершает люди в возрасте от 30-ти лет.

Наиболее часто, в 62-х процентах случаев, похитителями становятся мужчины, которые обычно пытаются украсть алкогольные напитки – неэлитные пиво, водку, коньяк. Также они крадут хлебобулочные, кондитерские, и мясные изделия.

При этом около 55% похитителей облачены в медицинские маски, что им не помогает – алгоритм NtechLab всё равно их распознаёт, и при следующем посещении магазина охрана получает уведомление о воре.