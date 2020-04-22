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На своем «Телеграм»-канале Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram, сообщил о том, что пандемия коронавирусной инфекции изменила мир, поэтому он уже никогда не станет прежним.

Согласно словам предпринимателя, коронавирус несет угрозу людям всей планеты, поэтому человечество неизбежно ждет «цивилизационный сдвиг». Он добавил, что именно мы повлияем на то, каким окажется наш новый мир – лучшим местом или худшей версией прежнего мира.

Дуров также заявил, что в рамках карантина всем следует заняться своим саморазвитием. В этом им могут помочь современные технологии, которые показали людям свою высокую ценность. В конце предприниматель отметил, что в скором времени собирается представить проект, который заметно упростит дистанционное обучение.

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