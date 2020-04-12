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Остап Дроздов, львовский ведущий, решил прокомментировать идею украинских радикалов о присоединении российской Кубани к Украине.

Украинские националисты уже давно рассказывают о необходимости создания «панукраинской империи», которая, по их мнению, должна расширяться в сторону Кавказа, то есть включать в свой состав Краснодарский край. Однако телеведущий назвал все эти идеи обычными мечтами, которые невозможно достичь в нынешних реалиях.

По словам Дроздова, необходимо вначале привести в порядок саму Украину, а уже потом заглядываться на другие территории. Он также добавил, что у России есть право на реализацию ее «имперских амбиций» ввиду наличия соответствующего исторического прошлого.

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