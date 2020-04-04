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Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он не собирается носить маску во время эпидемии коронавируса, несмотря на данные им же рекомендации.

Ранее он посоветовал жителям Америки беречь медицинские маски для врачей, а самим использовать самодельные, которые можно сделать самим или приобрести в интернете. При этом он обращает внимание на то, что последние исследования доказали, что передача коронавируса от людей, не имеющих симптомов заболевания, играет более значительную роль, чем считалось ранее.

Впрочем, американский президент заявил, что носить маску лишь рекомендация, и он сам не намерен ей следовать. Согласно его словам, он чувствует себя хорошо и просто не хочет носить маску. Однако Трамп не исключает, что в будущем изменит своё мнение.

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